Израильская армия открыла огонь по автоколонне с журналистами на юге Ливана.
"Израильская армия атаковала кортеж с журналистами в городе Ярун на юге Ливана, некоторые автомобили, в том числе машина ливанского телеканала "Аль-Джадид", сгорели", — пишет РИА Новости.
По информации агентства никто из попавших под обстрел сотрудников СМИ не пострадал.
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