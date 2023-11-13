ЦАХАЛ открыл огонь по кортежу с журналистами на юге Ливана

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Израильская армия открыла огонь по автоколонне с журналистами на юге Ливана.

Фото: ru.freepik.com

"Израильская армия атаковала кортеж с журналистами в городе Ярун на юге Ливана, некоторые автомобили, в том числе машина ливанского телеканала "Аль-Джадид", сгорели", — пишет РИА Новости.

По информации агентства никто из попавших под обстрел сотрудников СМИ не пострадал.