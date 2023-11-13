Сийярто: Венгрия не выделит 500 млн евро на оружие Киеву без гарантий НАПК

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Глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт отказал Украине в военной помощи на сумму в 500 млн евро из Европейского фонда мира. Такое решение глава венгерского внешнеполитического ведомства объяснил тем, что Венгрия не получила от украинских властей гарантий для своих компаний.

"Естественно, я и сегодня не согласился на это, мы по-прежнему придерживаемся своей позиции: до тех пор, пока мы не получим от украинского Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) гарантий того, что никогда не повторится ситуация с включением банка ОТР или любого другого венгерского предприятия по надуманным поводам в список международных спонсоров войны", — отметил глава МИД Венгрии. Его выступление транслировалось в Facebook*.

При этом Сийярто обратил внимание, что на прошедшем в понедельник заседание на Венгрию вновь "оказывалось большое давление".

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