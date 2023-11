Your browser does not support the audio element.

США заручились поддержкой Великобритании и ФРГ в продвижении операции Израиля. Уточняется, что страны намерены препятствовать прекращению огня в Газе. Об этом рассказали представители Службы внешней разведки (СВР) России.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.