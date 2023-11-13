США заручились поддержкой Великобритании и ФРГ в продвижении операции Израиля. Уточняется, что страны намерены препятствовать прекращению огня в Газе. Об этом рассказали представители Службы внешней разведки (СВР) России.
"Общими усилиями они [США, Британия и Германия — ред.] намерены препятствовать инициативам, предусматривающим прекращение огня в Газе. Очевидно, в этом и состоит порядок, основанный на американских "правилах", который Вашингтон предлагает всему остальному миру", — указали в пресс-службе СВР.
Кроме того, представители ведомства уверены, что лицемерная позиция Вашингтона состоит в том, что в Белом доме понимают масштаб потерь среди мирного населения анклава в результате проведения операции по уничтожению боевиков палестинского движения ХАМАС. Однако подобные издержки в США считают "вполне допустимыми", если это позволит быстрее закончить конфликт.
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