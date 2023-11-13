СВР: США заручились поддержкой Британии и ФРГ в продвижении операции Израиля

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США заручились поддержкой Великобритании и ФРГ в продвижении операции Израиля. Уточняется, что страны намерены препятствовать прекращению огня в Газе. Об этом рассказали представители Службы внешней разведки (СВР) России.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

"Общими усилиями они [США, Британия и Германия — ред.] намерены препятствовать инициативам, предусматривающим прекращение огня в Газе. Очевидно, в этом и состоит порядок, основанный на американских "правилах", который Вашингтон предлагает всему остальному миру", — указали в пресс-службе СВР.

Кроме того, представители ведомства уверены, что лицемерная позиция Вашингтона состоит в том, что в Белом доме понимают масштаб потерь среди мирного населения анклава в результате проведения операции по уничтожению боевиков палестинского движения ХАМАС. Однако подобные издержки в США считают "вполне допустимыми", если это позволит быстрее закончить конфликт.