Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Украина может потерять Харьков и Одессу

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Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что, если потребуется, Россия по итогам специальной военной операции на Украине может взять под контроль Харьков и Одессу. Он напомнил, что в настоящее время РФ готова к переговорам, однако на своих условиях.

Фото: Русская весна

"Они получат то, что хотят. Они заставят заплатить Украину высокую цену. Я думаю, что это может включать Одессу и Харьков", — заметил Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

При этом он обратил внимание, что пока неизвестно, в каком состоянии останется бывшая советская республика. Ведь уже на сегодняшний день её население сократилось вдвое.

Кроме того, способность Запада и дальше оказывать Киеву военную помощь сейчас находится под большим вопросом. Джонсон пояснил, что дело в том, что в ходе своего контрнаступления Украина несёт большие потери в личном составе. У Вооружённых сил Украины нет средств, чтобы выжить, людей и подкреплений — иными словами, они проигрывают.