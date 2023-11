Охрана внучки Байдена открыла огонь по автоугонщикам

Your browser does not support the audio element.

Сотрудники Секретной службы открыли огонь по группе людей, которые пытались взломать автомобиль возле охраняемого дома внучки президента США Наоми Байден, сообщает телеканал ABC.

Фото: Midjouney: Оoseph Biden dressed up as Satan by Midjourney v 4.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала