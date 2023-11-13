Охрана внучки Байдена открыла огонь по автоугонщикам

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Сотрудники Секретной службы открыли огонь по группе людей, которые пытались взломать автомобиль возле охраняемого дома внучки президента США Наоми Байден, сообщает телеканал ABC.

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Инцидент произошел в престижном районе Джорджтаун в Вашингтоне, за который ответственна Секретная служба, занимающаяся обеспечением безопасности высших должностных лиц страны.

"Сотрудники Секретной службы заметили примерно троих человек, пытавшихся разбить окно припаркованного правительственного автомобиля, в котором не было никого. В ходе столкновения федеральный агент использовал служебное оружие. По предварительным данным, никто не пострадал", — сообщило ведомство в социальных сетях.

Подозреваемые скрылись, и были объявлены в розыск. Секретная служба не раскрывает, кого конкретно охраняли ее агенты, но, согласно данным ABC, они находились в дежурстве возле дома Наоми Байден и, по информации агентства AP, сопровождали ее во время прогулки по Джорджтауну.

"Угрозы для кого-либо из охраняемых лиц не было", — подчеркнула Секретная служба.

По информации AP, атакованный автомобиль также принадлежал Секретной службе. В Вашингтоне наблюдается рост угонов автомобилей. С начала года в столице США было зарегистрировано более шести тысяч таких случаев, и местные власти предоставляют бесплатные электронные маячки жителям для упрощения поиска похищенных машин.