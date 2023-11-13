Охрана внучки Байдена открыла огонь по автоугонщикам

Сотрудники Секретной службы открыли огонь по группе людей, которые пытались взломать автомобиль возле охраняемого дома внучки президента США Наоми Байден, сообщает телеканал ABC.
Инцидент произошел в престижном районе Джорджтаун в Вашингтоне, за который ответственна Секретная служба, занимающаяся обеспечением безопасности высших должностных лиц страны.
"Сотрудники Секретной службы заметили примерно троих человек, пытавшихся разбить окно припаркованного правительственного автомобиля, в котором не было никого. В ходе столкновения федеральный агент использовал служебное оружие. По предварительным данным, никто не пострадал", — сообщило ведомство в социальных сетях.
Подозреваемые скрылись, и были объявлены в розыск. Секретная служба не раскрывает, кого конкретно охраняли ее агенты, но, согласно данным ABC, они находились в дежурстве возле дома Наоми Байден и, по информации агентства AP, сопровождали ее во время прогулки по Джорджтауну.
"Угрозы для кого-либо из охраняемых лиц не было", — подчеркнула Секретная служба.
По информации AP, атакованный автомобиль также принадлежал Секретной службе. В Вашингтоне наблюдается рост угонов автомобилей. С начала года в столице США было зарегистрировано более шести тысяч таких случаев, и местные власти предоставляют бесплатные электронные маячки жителям для упрощения поиска похищенных машин.
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