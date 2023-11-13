Армения начала получать военную помощь от Франции. Первая партия бронеавтомобилей для армянской армии уже доставляется в республику через территорию Грузии. Ранее издание Tribune сообщало, что Франция планирует направить Украине около 20 бронетранспортеров Bastion. По информации издания, Bastion вместо Украины техника была отправлена в Армению.
"Эти транспортные средства изначально предназначались для Украины, но Киев посчитал их плохо защищенными от артиллерийского огня и противотанковых ракет", - говорится в сообщении Ouest France.
Ранее РФ направляла странам НАТО ноту из-за поставок Киеву вооружений. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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