Украине не подошли – направили в Армению. Франция отправила Армении партию бронемашин

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Армения начала получать военную помощь от Франции. Первая партия бронеавтомобилей для армянской армии уже доставляется в республику через территорию Грузии. Ранее издание Tribune сообщало, что Франция планирует направить Украине около 20 бронетранспортеров Bastion. По информации издания, Bastion вместо Украины техника была отправлена в Армению.

Фото: antimaidan.ru

"Эти транспортные средства изначально предназначались для Украины, но Киев посчитал их плохо защищенными от артиллерийского огня и противотанковых ракет", - говорится в сообщении Ouest France.

Ранее РФ направляла странам НАТО ноту из-за поставок Киеву вооружений. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.