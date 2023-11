Израильский посол Бен Цви увидел в пропалестинских демонстрациях антисемитизм

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Посол Израиля Александр Бен Цви считает, что пропалестинские демонстрации направлены не на поддержку мусульман, а против евреев. По убеждению израильского посла, лозунг From the river to the sea Palestine will be free ("От реки до моря Палестина будет свободной"), который используют участники демонстраций, призывает к уничтожению Израиля.

Фото: www.gazeta.ru

Как пояснил Бен Цви журналистам РБК, в своих лозунгах участники пропалестинских демонстраций призывают "очистить мир". Речь, по мнению посла, идёт как раз о евреях.

"Это не промусульманские "давайте будем спасать мусульман", а именно против Израиля, против евреев. Это не только против Израиля. Давайте, чтобы кто-то не ошибался, это — новый вид антисемитизма", — убеждён дипломат.

В заключение он подчеркнул, что в концлагерях израильский народ, как в 1940-е, умирать не собирается и будет продолжать защищаться.