Илон Маск заявил о возможности гражданской войны в Европе

Американский предприниматель Илон Маск написал в социальной сети X, что в Европе возможно нарастание напряженности, приближающееся к гражданской войне, сообщает РИА Новости.
Он написал это, комментируя видео столкновений в Великобритании между гражданами страны и мигрантами, а также отреагировал на заявление пользователя социальных сетей, утверждающего, что "коррумпированные чиновники в ЕС заслужили хаоса, который они создали".
"Европа, по-видимому, движется в сторону гражданской войны", - написал Маск.
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