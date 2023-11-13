Илон Маск заявил о возможности гражданской войны в Европе

0:36 Your browser does not support the audio element. Мир

Американский предприниматель Илон Маск написал в социальной сети X, что в Европе возможно нарастание напряженности, приближающееся к гражданской войне, сообщает РИА Новости.

Фото: Openverse

Он написал это, комментируя видео столкновений в Великобритании между гражданами страны и мигрантами, а также отреагировал на заявление пользователя социальных сетей, утверждающего, что "коррумпированные чиновники в ЕС заслужили хаоса, который они создали".

"Европа, по-видимому, движется в сторону гражданской войны", - написал Маск.