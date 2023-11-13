В Бразилии задержан мужчина из-за подозрений в связях с "Хезболлой" – СМИ

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир

"Бразильская полиция в воскресенье арестовала еще одного мужчину, подозреваемого в связях с ливанской группировкой "Хезболлах", в результате чего число задержанных, подозреваемых в причастности к группировке, достигло трех", - пишет агентство. Фото: novostipmr.com

Отмечается, что имя задержанного, арестованного в бразильской столице, не разглашается, но его предполагаемая связь с группировкой уже расследуется.

На прошлой неделе в Сан-Паулу в рамках операции по разгрому предполагаемой ячейки "Хезболлы", были арестованы два человека по подозрению в совершении терактов.

"Хезболла" была создана в Ливане иранской революционной гвардией в 1982 году для борьбы с израильскими войсками, вторгшимися в Ливан. Аргентина, Великобритания, Канада, Германия, Гондурас и Соединенные Штаты, а также большинство союзных США государств Персидского залива объявили ее террористической организацией.