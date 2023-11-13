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Военный эксперт назвал причину раскола между Зеленским и военными: не смогли взломать даже первую линию обороны

1:25
Мир

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин рассказал, чем обусловлены разногласия между украинскими политиками и военными.

Военный эксперт назвал причину раскола между Зеленским и военными: не смогли взломать даже первую линию обороны
Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Всё дело в данном случае в провале контрнаступления Киева, которое было заранее анонсировано украинскими властями и их западными союзниками.

Кошкин напомнил, что именно Вашингтон, снабжающий Украину оружием, диктовал правила игры. Однако, даже на фоне всеобъемлющей поддержки Запада, ВСУ не смогли прорвать даже первую линию российской обороны, что стало для Киева и его союзников "трагедией".

После этого Вашингтон начал обвинять Киев в том, что он, получив от Запада всё необходимое для успешного контрнаступления, так и не смог его провести. Киевские власти во главе с Зеленским возмутились, отметив, что им дали далеко не всё, о чём они просили.

"В свою очередь, стали огрызаться военнослужащие Украины, политические лидеры, что не всё давали, что просили, то есть уже назрели серьёзные претензии. Естественно, что и внутри будут предъявляться претензии — одна политическая группа будет предъявлять другой, то есть всё это закономерно, и на сегодняшний день этот раскол проявился", — объяснил Кошкин в беседе с "Известиями".

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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