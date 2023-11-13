Венгрия единственная страна в ЕС, противостоящая Западной лжи - Виктор Орбан

Говоря о расцвете подлинной демократии в Венгрии, Орбан отметил: "Всё это не означает, что вы должны устранить того, кто является вашим противником. Это коммунистический путь. Мы хотим плюрализма в Венгрии и места для каждого под солнцем".

Фото: kremlin.ru

По его словам, венгерский плюрализм - явление живое и действенное, на Западе ситуация иная, там общественное мнение неспособно выйти из либеральных рамок, поскольку и правые, и левые пишут одно и то же по самым важным вопросам. Политическая жизнь в Венгрии гораздо более бурная и красочная, венгры до сих пор ведут серьёзные дебаты, добавил Орбан.

"Наше политическое понимание ближе к классическому демократическому пониманию, чем к западному", - сказал премьер-министр Венгрии.

Кроме того, Орбан отметил, сегодня Венгрия имеет значение и влияние на Западе, потому, что это единственная страна и правительство которое выражает то, как думают люди. Сегодня Венгрия – это голос европейского народа.