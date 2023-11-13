Daily Beast: ВСУ опасаются, что они будут вынуждены отступать до самого Львова

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В украинской армии есть опасения, что они будут вынуждены отступать до Львова из-за того, что Запад теперь уделяет Киеву меньше внимания в связи с эскалацией в Израиле.

Фото: Telegram-канал Сергея Колясникова

Как пишет издание Daily Beast, приводящее мнения украинских бойцов, переход Украины на вторые роли для США даст возможность ВС РФ достичь большого прогресса на поле боя. По словам одного из опрошенных военных, Украина по-прежнему не в состоянии производить для себя оружие и боеприпасы самостоятельно.

"Без поддержки США и других мы будем вынуждены отступить, если вражеские войска будут продвигаться на всех фронтах. У нас есть партнеры, и мы получим от них помощь, но ее будет намного меньше, или война дойдет до Львова", — сказал военнослужащий с позывным "Спенсер", которого цитирует издание.

Также в ВСУ боятся, что им придётся строго контролировать использование снарядов, если ближневосточный конфликт продолжит набирать обороты.