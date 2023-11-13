Минздрав Украины сообщил о вспышке гепатита A

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В нескольких областях Украины зафиксированы массовые вспышки гепатита A, передаёт в понедельник РБК-Украина со ссылкой на главного государственного санитарного врача страны, замминистра здравоохранения Игоря Кузина.

Фото: Ukrinform by Dmytro Smolyenko

Значительный прирост заболеваемости отмечен в Винницкой области, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях — пока единичные случаи, сообщил чиновник.

"Если посмотреть именно на винницкую историю, то там сначала была объявлена чрезвычайная ситуация локального уровня. Затем, когда количество пострадавших превысило 100, то уже тогда этой чрезвычайной ситуации был присвоен статус областного уровня. Поэтому сейчас это чрезвычайная ситуация медико-биологического характера областного уровня", — заметил он.

Об эпидемии говорить пока не приходится — случаи гепатита в разных концах страны не связаны между собой, а увеличение их числа носит сезонный характер; но риск есть.

"То есть эти случаи должны быть связаны все между собой и они должны произойти почти одновременно — тогда мы можем говорить о чрезвычайной ситуации общенационального характера", — пояснил Кузин.

Наиболее вероятной причиной вспышки в Виннице стала недостаточная очистка питьевой воды, в Ивано-Франковске — нарушение правил бытовой гигиены. Замминистра выразил надежду, что во всех подобных случаях источник заражения будет выявлен, потому что иммунитет после перенесённой желтухи сохраняется надолго.

У большинства украинцев нет иммунитета к вирусу гепатита A, потому что вакцина от него не входит в национальный календарь прививок. Кузин напомнил им о важности соблюдения санитарно-гигиенических норм. Инфекцию, передающуюся контактно-бытовым и фекально-оральным путем, не зря называют болезнью "немытых рук", заключил он.