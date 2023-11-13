Politico: дипломаты ЕС оправдываются за своевольные высказывания Борреля

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Дипломатам приходится оправдываться за своевольные высказывания главы Евродипломатии Жозепа Борреля. Уточняется, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам ещё в октябре позволил себе заявить, что среди министров есть базовый консенсус о необходимости гуманитарной паузы в Газе. Однако, по его словам, для того, чтобы достигнуть согласия по данному вопросу, потребовалось ещё четыре дня переговоров на высоком уровне.

Фото: Politonline.ru

В итоге за заявления Борреля пришлось объясняться генсеку Службы внешних связей Евросоюза Стефано Саннино. Он пояснил, что глава евродипломатии объявил о наличии консенсуса раньше времени. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на трёх анонимных дипломатов.

"Один из … дипломатов ЕС охарактеризовал вмешательство Саннино как "способ извиниться" за высказывания Борреля, в то время как два других дипломата восприняли это скорее как объяснение, чем как полное извинение", — указали журналисты издания.

Авторы материала также отмечают, что Боррель, судя по всему, очень разозлил некоторых дипломатов сообщества своими высказываниями. Ведь, в сущности, они идут вразрез официальной позиции Евросоюза по ситуации в Газе. Тем не менее, за свои высказывания глава евродипломатии подвергся меньшей критики, чем его высокопоставленные коллеги.

В заключение чиновники отметили, что они уже не в первый раз закрывают глаза на заявления Борреля.