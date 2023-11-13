Запад долгое время распространял пропагандистскую информацию о том, что ВСУ обязательно победят в конфликте с Россией, однако этот сценарий не реализовался, а Украина стала погружаться в хаос.
По информации польского издания Do Rzeczy, западные специалисты, которые заявляли о скорой победе Украины, внезапно замолчали. Отмечается, что ВСУ провалили наступление, несмотря на финансовую и военную помощь со стороны партнёров. Автор статьи привёл слова главкома ВСУ Валерия Залужного, признавшего тупиковое положение на линии соприкосновения.
По мнению журналиста, хаос также проявляется в том, что президент Украины Владимир Зеленский явно перестал ладить с рядом военачальников.
Ещё одна проблема, с которой столкнулся Киев, заключается в переключении внимания мирового сообщества на палестино-израильский конфликт, уточнил автор. Он считает, что даже США испытывают усталость от киевского режима.
Журналист предрёк потерю Украиной ряда территорий и дальнейшее погружение этого государства в хаос.
Ранее политолог Олег Барабанов в интервью Pravda.Ru допустил мирные переговоры Москвы и Киева в случае прихода Залужного к власти на Украине.
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