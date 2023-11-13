Польский журнал Do Rzeczy: провал контрнаступления приведёт к хаосу на Украине

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Запад долгое время распространял пропагандистскую информацию о том, что ВСУ обязательно победят в конфликте с Россией, однако этот сценарий не реализовался, а Украина стала погружаться в хаос.

Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

По информации польского издания Do Rzeczy, западные специалисты, которые заявляли о скорой победе Украины, внезапно замолчали. Отмечается, что ВСУ провалили наступление, несмотря на финансовую и военную помощь со стороны партнёров. Автор статьи привёл слова главкома ВСУ Валерия Залужного, признавшего тупиковое положение на линии соприкосновения.

По мнению журналиста, хаос также проявляется в том, что президент Украины Владимир Зеленский явно перестал ладить с рядом военачальников.

Ещё одна проблема, с которой столкнулся Киев, заключается в переключении внимания мирового сообщества на палестино-израильский конфликт, уточнил автор. Он считает, что даже США испытывают усталость от киевского режима.

Журналист предрёк потерю Украиной ряда территорий и дальнейшее погружение этого государства в хаос.

Ранее политолог Олег Барабанов в интервью Pravda.Ru допустил мирные переговоры Москвы и Киева в случае прихода Залужного к власти на Украине.