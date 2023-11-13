Канцлер Германии Олаф Шольц готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью Heilbronner Stimme в воскресенье.
Глава правительства ФРГ напомнил, что уже обсуждал украинский вопрос с российским лидером. Он уверен в необходимости продолжения диалога.
"Но для переговоров между Украиной и Россией нужен решающий шаг со стороны России — он означает вывод войск", — подчеркнул Шольц.
По его мнению, Москва не готова к этому.
"Россию необходимо заставить сделать шаг назад", — убеждён политик.
Он заверил, что Германия не оставит киевский режим без поддержки, несмотря на затягивание конфликта на Украине.
"Нам ясно также, что следует настраиваться на долгосрочный конфликт, который там происходит", — признал Шольц.
Обострение на Ближнем Востоке не повлияет на позицию немецких властей по этому вопросу — они будут поддерживать Украину "так долго, сколько потребуется", причём "как в финансовом плане, так и поставками оружия", заключил федеральный канцлер.
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