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Шольц допустил переговоры с Путиным

1:08
Мир

Канцлер Германии Олаф Шольц готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью Heilbronner Stimme в воскресенье.

Шольц допустил переговоры с Путиным
Фото: https://www.reuters.com/article/uk-germany-politics-scholz/comeback-for-scholz-as-his-party-names-him-german-chancellor-candidate-idUKKCN2560VT?edition-redirect=uk

Глава правительства ФРГ напомнил, что уже обсуждал украинский вопрос с российским лидером. Он уверен в необходимости продолжения диалога.

"Но для переговоров между Украиной и Россией нужен решающий шаг со стороны России — он означает вывод войск", — подчеркнул Шольц.

По его мнению, Москва не готова к этому.

"Россию необходимо заставить сделать шаг назад", — убеждён политик.

Он заверил, что Германия не оставит киевский режим без поддержки, несмотря на затягивание конфликта на Украине.

"Нам ясно также, что следует настраиваться на долгосрочный конфликт, который там происходит", — признал Шольц.

Обострение на Ближнем Востоке не повлияет на позицию немецких властей по этому вопросу — они будут поддерживать Украину "так долго, сколько потребуется", причём "как в финансовом плане, так и поставками оружия", заключил федеральный канцлер.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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