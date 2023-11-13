Вступление Украины ЕС может полностью изменить сельскохозяйственную и продовольственную ситуацию для исторических членов блока и это вызывает большие опасения, отмечает издание.
Французская газета напоминает, что общая сельскохозяйственная политика является единственной интегрированной политикой ЕС.
Появление нового члена вызовет необходимость перераспределения фондов, размер которых практически не меняется. При этом на Украине в 1,5 раза больше сельхоз угодий, чем во Франции и в три раза больше, чем в Польше,отмечает L'Opinion.
Кроме того, станам ЕС также придется восстанавливать и модернизировать сельское хозяйство Украины после военного конфликта, что с одной стороны потребует больших финансовых вливаний, с другой – увеличит выпуск украинской продукции и вынудить европейских фермеров сократить производство на 20%, пишет издание
Напомним, что ЕК 8 ноября рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС. Решение о начале переговоров могут принять главы государств и правительств стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе 14-15 декабря.
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