Прием Украины в ЕС разорит европейских фермеров – СМИ

1:18 Your browser does not support the audio element. Мир

Вступление Украины ЕС может полностью изменить сельскохозяйственную и продовольственную ситуацию для исторических членов блока и это вызывает большие опасения, отмечает издание.

Фото: фейсбук

Французская газета напоминает, что общая сельскохозяйственная политика является единственной интегрированной политикой ЕС.

Появление нового члена вызовет необходимость перераспределения фондов, размер которых практически не меняется. При этом на Украине в 1,5 раза больше сельхоз угодий, чем во Франции и в три раза больше, чем в Польше,отмечает L'Opinion.

Кроме того, станам ЕС также придется восстанавливать и модернизировать сельское хозяйство Украины после военного конфликта, что с одной стороны потребует больших финансовых вливаний, с другой – увеличит выпуск украинской продукции и вынудить европейских фермеров сократить производство на 20%, пишет издание

Напомним, что ЕК 8 ноября рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС. Решение о начале переговоров могут принять главы государств и правительств стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе 14-15 декабря.