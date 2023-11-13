Frankfurter Allgemeine: Украина задала себе высокую планку и провалила контрнаступление

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Украинская армия провалила наступательную операцию, поскольку Вооружённые силы РФ отлично подготовились к сражениям.

Фото: Openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как отмечает немецкое издание Frankfurter Allgemeine, страны Запада должны перестать верить в возможность победы ВСУ над российскими войсками.

В статье сказано, что роковой ошибкой Киева стало игнорирование хорошей подготовки ВС РФ.

Огромное количество бронетанковых колонн Украины было остановлено благодаря работе российской артиллерии, уточнил автор материала.

По данным газеты, Запад передал Киеву лишь небольшую часть запрашиваемого оружия.

Подчёркивается, что руководство Украины задало слишком высокую планку. Журналист напомнил, что украинская армия рассчитывала на захват Крымского полуострова в ходе контрнаступления. ВСУ не удалось оправдать ожиданий западных лидеров, заключил автор.

Ранее политолог Олег Барабанов в разговоре с Pravda.Ru допустил вероятность возобновления переговоров между Москвой и Киевом в случае прихода к власти на Украине главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.