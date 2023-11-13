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Украине предложили пойти по "корейскому пути": выбора у неё нет

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Мир

Уже скоро Украина будет "страной, в которой хочется жить".

Украине предложили пойти по "корейскому пути": выбора у неё нет
Фото: https://t.me/prchand/3189

Об этом пишет Bloomberg, обещая ей "самую современную армию в Европе" и небоскребы, "как в Южной Корее". Именно так автор статьи уговаривая Киев сложить оружие, приняв неизбежное.

Размышляя, что ещё Запад сделает для Незалежной, автор заявляет: придётся согласиться, что и полуостров Крым, и сухопутный коридор между ним и материковой Россией останутся под контролем РФ.

"Подобно Корейской войне, ситуация на Украине, вероятно, трансформируется в замороженный конфликт, и чем быстрее прекратятся масштабные боевые операции, тем быстрее украинцы приступят к процессу восстановления. Нужно быть готовыми к переговорам о прекращении боевых действий на условиях "земля в обмен на мир", — подытожило издание.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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