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В ФРГ бойцы спецназа 34 часа брали штурмом дом выходца из России

0:50
Мир

Спецназовцы из Германии провели 34-часовой штурм дома, принадлежащего предполагаемому российскому выходцу по имени Ойген в Бранденбурге. В ходе операции в доме обнаружены оружие и боеприпасы, сообщает "Фонтанка".

В ФРГ бойцы спецназа 34 часа брали штурмом дом выходца из России
Фото: Openverse by West Midlands Police is licensed under CC BY-SA 2.0

По данным немецких СМИ, мужчина считал себя "рейхсбюргером" и отрицал существование ФРГ как государства. Также он отказывался отправлять своего ребёнка в школу.

Социальные работники, пришедшие проверить ситуацию, были заблокированы мужчиной, который не позволял им войти. Позднее сотрудники вызвали полицию. Ойген баррикадировался и начал стрельбу.

Когда спецназовцы ворвались внутрь, то обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы. На чердаке было найдено тело стрелка.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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