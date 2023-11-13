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Дипломат Полянский: отношения РФ и Израиля не изменились из-за конфликта в Газе

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Мир

Отношения между РФ и Израилем остались прежними, несмотря на конфликт в Газе, следует из заявления заместителя постоянного председателя России при ООН Дмитрия Полянского.

Дипломат Полянский: отношения РФ и Израиля не изменились из-за конфликта в Газе
Фото: openverse.org by Israel Defense Forces is licensed under CC BY-NC 2.0.

При этом он обратил внимание на то, что Москва всегда критиковала израильскую армию обороны (ЦАХАЛ) за её действия на оккупированных землях. Как пояснил дипломат в беседе с РИА Новости, власти Израиля знают об этом.

По его словам, Россия негативно оценивает обращение израильских военных с палестинцами.

Однако отношения России и Израиля не изменились на фоне эскалации ближневосточного конфликта, уточнил Полянский.

Ранее граждане РФ, которым помогли выбраться из Газы, поблагодарили руководство РФ за эвакуацию. Они сообщили, что рады находиться вдали от "этого ада".

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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