Отношения между РФ и Израилем остались прежними, несмотря на конфликт в Газе, следует из заявления заместителя постоянного председателя России при ООН Дмитрия Полянского.
При этом он обратил внимание на то, что Москва всегда критиковала израильскую армию обороны (ЦАХАЛ) за её действия на оккупированных землях. Как пояснил дипломат в беседе с РИА Новости, власти Израиля знают об этом.
По его словам, Россия негативно оценивает обращение израильских военных с палестинцами.
Однако отношения России и Израиля не изменились на фоне эскалации ближневосточного конфликта, уточнил Полянский.
Ранее граждане РФ, которым помогли выбраться из Газы, поблагодарили руководство РФ за эвакуацию. Они сообщили, что рады находиться вдали от "этого ада".
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