Президент Турции Реджеп Эрдоган с понедельника возобновит "телефонную дипломатию" с мировыми лидерами, чтобы обсудить ближневосточный конфликт, сообщил источник. Турецкий лидер может провести переговоры с главой России Владимиром Путиным.
Согласно информации, основной темой переговоров может стать вопрос урегулирования израильско-палестинского конфликта, а также сотрудничество между странами.
"Вполне вероятно, что господин президент обсудит с российским лидером ситуацию в регионе. Конечно же, и актуальную двустороннюю повестку, учитывая активное сотрудничество стран во многих областях", — сообщил источник в Анкаре РИА Новости.
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