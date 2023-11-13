Эрдоган может провести переговоры с Путиным по ситуации в секторе Газа

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Президент Турции Реджеп Эрдоган с понедельника возобновит "телефонную дипломатию" с мировыми лидерами, чтобы обсудить ближневосточный конфликт, сообщил источник. Турецкий лидер может провести переговоры с главой России Владимиром Путиным.

Фото: "Putin and Erdogan (2022-09-16)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

Согласно информации, основной темой переговоров может стать вопрос урегулирования израильско-палестинского конфликта, а также сотрудничество между странами.

"Вполне вероятно, что господин президент обсудит с российским лидером ситуацию в регионе. Конечно же, и актуальную двустороннюю повестку, учитывая активное сотрудничество стран во многих областях", — сообщил источник в Анкаре РИА Новости.

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