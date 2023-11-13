Полянский об отмене выборов на Украине: "драконовские" меры Зеленского показали демократичность Киева

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Отмена президентом Незалежной Владимиром Зеленским выборов на Украине полностью противоречит демократическим идеям Запада, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Фото: edition.cnn.com

По его словам, "драконовские" меры лидера страны полностью продемонстрировали "приверженность" киевского режима к европейским ценностям.

Ранее президент Украины сообщил. что выборы президента, которые должны пройти в следующем году, будут отменены из-за военного положения в стране.

"Из всех драконовских мер, которые он вводит в своей стране, — и он делал это ещё до специальной военной операции, — совершенно ясно, какую демократию сейчас строит Украина, — пояснил Полянский РИА Новости. — Это во многом противоречит тому, что говорят западные сторонники Зеленского, утверждая, что Украина — это демократия".

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