Axios: в Вашингтоне обеспокоены провокациями Израиля в отношении Ливана

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Тель-Авив пытается спровоцировать ливанское шиитское движение на конфликт "Хезболлах", что может привести к масштабной войне на территории, в которую будут ещё больше втянуты США, заявили американские аналитики со ссылкой на чиновников в Вашингтоне.

Фото: https://www.elaosboa.com/

Так, согласно информации, подобная ситуация вызывает сильное беспокойство в высших эшелонах власти Штатов.

"Некоторые в администрации Байдена обеспокоены тем, что Израиль пытается спровоцировать "Хезболлах" и создать предлог для более масштабной войны в Ливане, которая может ещё больше втянуть США и другие страны в конфликт", — пишет Axios.

По словам авторов, Вашингтон выразил обеспокоенность подобным развитием сценария в телефонных переговорах с представителями Тель-Авива.

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