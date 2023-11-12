WSJ: солдаты ВСУ жалуются на нехватку боеприпасов и личного состава

Украинские военные жалуются на нехватку боеприпасов и личного состава в Вооруженных Силах Украины (ВСУ). Из-за чего на передовые позиции приходится направлять экипажи бронетехники и операторов БПЛА. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal, ссылаясь на заявление военнослужащего 47-й механизированной бригады ВСУ.
"У них недостаточно боеприпасов и персонала, поэтому они временами вынуждены направлять на передовые позиции экипажи бронетехники и операторов беспилотников", — отмечает газета, цитируя представителя 47-й механизированной бригады ВСУ.
В статье также приводится оценка Дугласа Льюта, постоянного представителя США при НАТО, который заявил, что нет "серебряной пули", способной изменить ситуацию в украинском конфликте в краткосрочной перспективе. Он охарактеризовал ситуацию как "патовую".
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Украинские военнослужащие с высоким уровнем экипировки и качественной подготовкой, направляемые на важные миссии, при попадании в плен стараются представить себя как обычные мобилизованные/