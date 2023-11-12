WSJ: солдаты ВСУ жалуются на нехватку боеприпасов и личного состава

0:58 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинские военные жалуются на нехватку боеприпасов и личного состава в Вооруженных Силах Украины (ВСУ). Из-за чего на передовые позиции приходится направлять экипажи бронетехники и операторов БПЛА. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal, ссылаясь на заявление военнослужащего 47-й механизированной бригады ВСУ.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

"У них недостаточно боеприпасов и персонала, поэтому они временами вынуждены направлять на передовые позиции экипажи бронетехники и операторов беспилотников", — отмечает газета, цитируя представителя 47-й механизированной бригады ВСУ.

В статье также приводится оценка Дугласа Льюта, постоянного представителя США при НАТО, который заявил, что нет "серебряной пули", способной изменить ситуацию в украинском конфликте в краткосрочной перспективе. Он охарактеризовал ситуацию как "патовую".