Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Челябинске предприниматель раздал людям 20 тонн мороженого и пельменей
Во Львове предлагают не отправлять местных на фронт, поскольку у них "лучшие гены" в стране
VII Большой круг Союза казаков-воинов России и Зарубежья: цели и задачи
Диетолог Дюжева рассказала, какие продукты стоит включить в осенний рацион
Концертный директор Бениш: Алла Пугачёва может лишиться новогодних гастролей в этом году
Депутат Соловьёв осудил Аллу Пугачёву: "Циничная лицемерка"
В США заявили, что западные солдаты воевали бы с Россией лучше украинцев
В Подмосковье двое парней готовили диверсии в воинской части Москвы
В США Владимира Зеленского сравнили с наркоманом, выпрашивающим денег

WSJ: солдаты ВСУ жалуются на нехватку боеприпасов и личного состава

0:58
Мир

Украинские военные жалуются на нехватку боеприпасов и личного состава в Вооруженных Силах Украины (ВСУ). Из-за чего на передовые позиции приходится направлять экипажи бронетехники и операторов БПЛА. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal, ссылаясь на заявление военнослужащего 47-й механизированной бригады ВСУ.

WSJ: солдаты ВСУ жалуются на нехватку боеприпасов и личного состава
Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

"У них недостаточно боеприпасов и персонала, поэтому они временами вынуждены направлять на передовые позиции экипажи бронетехники и операторов беспилотников", — отмечает газета, цитируя представителя 47-й механизированной бригады ВСУ.

В статье также приводится оценка Дугласа Льюта, постоянного представителя США при НАТО, который заявил, что нет "серебряной пули", способной изменить ситуацию в украинском конфликте в краткосрочной перспективе. Он охарактеризовал ситуацию как "патовую".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Офицер ВС России рассказал, как ведут себя подготовленные бойцы ВСУ в плену

Украинские военнослужащие с высоким уровнем экипировки и качественной подготовкой, направляемые на важные миссии, при попадании в плен стараются представить себя как обычные мобилизованные/

Офицер ВС России рассказал, как ведут себя подготовленные бойцы ВСУ в плену
Ученые выяснили, сколько времени мозг восстанавливается после алкоголя
Алкоголь: сколько мозг восстанавливается после отказа от алкоголя
Врачи зафиксировали резкое увеличение среднего размера члена в мире
В ГИБДД объяснили, как проучить водителя машины сзади, чтобы он держал дистанцию
Си не уступит давлению Байдена на саммите в Сан-Франциско Любовь Степушова Баку планирует "прыжок тигра" для окончания истории Армении Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
Певица Гвердцители открестилась от России и начала выступать по всей Европе
ВКС РФ ударили по аэропорту "Борисполь", откуда, возможно, побежит Зеленский
"Зал знаний" найден: учёные открыли под Большим Сфинксом в Египте тайные комнаты
"Зал знаний" найден: учёные открыли под Большим Сфинксом в Египте тайные комнаты
Последние материалы
WSJ: солдаты ВСУ жалуются на нехватку боеприпасов и личного состава
Во Львове предлагают не отправлять местных на фронт, поскольку у них "лучшие гены" в стране
Украина предала США, а Венгрия поддержала Израиль: метаморфозы на Генассамблее ООН
VII Большой круг Союза казаков-воинов России и Зарубежья: цели и задачи
Диетолог Дюжева рассказала, какие продукты стоит включить в осенний рацион
Концертный директор Бениш: Алла Пугачёва может лишиться новогодних гастролей в этом году
Депутат Соловьёв осудил Аллу Пугачёву: "Циничная лицемерка"
В США заявили, что западные солдаты воевали бы с Россией лучше украинцев
В Подмосковье двое парней готовили диверсии в воинской части Москвы
В США Владимира Зеленского сравнили с наркоманом, выпрашивающим денег
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников