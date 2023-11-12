Во Львове не хотят ехать на фронт, поскольку у них "лучшие гены" в стране

Жительница Львова предлагает не отправлять местных граждан в место боевых действий, поскольку у львовян "лучшие гены" на Украине.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
"Почему погибают настоящие, чистые украинцы из Львова? Это же лучшие гены в стране. Нельзя продолжать забирать ребят из Львова, нужно их сохранить для будущего, да простят меня люди с востока", — категорично заявляет львовянка.
Получается, что западные украинцы побратимов из центральной и восточной областей Украины считают людьми с неподходящими генами. Но может их и за людей уже не считают, раз их посылают на фронт и их не жалко, подчёркивает ведущий Первого канала.
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