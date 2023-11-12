Во Львове не хотят ехать на фронт, поскольку у них "лучшие гены" в стране

Во Львове предлагают не отправлять местных на фронт, поскольку у них "лучшие гены" в стране

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Жительница Львова предлагает не отправлять местных граждан в место боевых действий, поскольку у львовян "лучшие гены" на Украине.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"Почему погибают настоящие, чистые украинцы из Львова? Это же лучшие гены в стране. Нельзя продолжать забирать ребят из Львова, нужно их сохранить для будущего, да простят меня люди с востока", — категорично заявляет львовянка.

Получается, что западные украинцы побратимов из центральной и восточной областей Украины считают людьми с неподходящими генами. Но может их и за людей уже не считают, раз их посылают на фронт и их не жалко, подчёркивает ведущий Первого канала.

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