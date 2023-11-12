Во Львове не хотят ехать на фронт, поскольку у них "лучшие гены" в стране

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Челябинске предприниматель раздал людям 20 тонн мороженого и пельменей
WSJ: солдаты ВСУ жалуются на нехватку боеприпасов и личного состава
VII Большой круг Союза казаков-воинов России и Зарубежья: цели и задачи
Диетолог Дюжева рассказала, какие продукты стоит включить в осенний рацион
Концертный директор Бениш: Алла Пугачёва может лишиться новогодних гастролей в этом году
Депутат Соловьёв осудил Аллу Пугачёву: "Циничная лицемерка"
В США заявили, что западные солдаты воевали бы с Россией лучше украинцев
В Подмосковье двое парней готовили диверсии в воинской части Москвы
В США Владимира Зеленского сравнили с наркоманом, выпрашивающим денег

Во Львове предлагают не отправлять местных на фронт, поскольку у них "лучшие гены" в стране

0:48
Мир

Жительница Львова предлагает не отправлять местных граждан в место боевых действий, поскольку у львовян "лучшие гены" на Украине.

Во Львове предлагают не отправлять местных на фронт, поскольку у них "лучшие гены" в стране
Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"Почему погибают настоящие, чистые украинцы из Львова? Это же лучшие гены в стране. Нельзя продолжать забирать ребят из Львова, нужно их сохранить для будущего, да простят меня люди с востока", — категорично заявляет львовянка.

Получается, что западные украинцы побратимов из центральной и восточной областей Украины считают людьми с неподходящими генами. Но может их и за людей уже не считают, раз их посылают на фронт и их не жалко, подчёркивает ведущий Первого канала.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Во Львове не хотят ехать на фронт, поскольку у них "лучшие гены" в стране
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Офицер ВС России рассказал, как ведут себя подготовленные бойцы ВСУ в плену

Украинские военнослужащие с высоким уровнем экипировки и качественной подготовкой, направляемые на важные миссии, при попадании в плен стараются представить себя как обычные мобилизованные/

Офицер ВС России рассказал, как ведут себя подготовленные бойцы ВСУ в плену
Ученые выяснили, сколько времени мозг восстанавливается после алкоголя
Алкоголь: сколько мозг восстанавливается после отказа от алкоголя
Врачи зафиксировали резкое увеличение среднего размера члена в мире
В ГИБДД объяснили, как проучить водителя машины сзади, чтобы он держал дистанцию
Си не уступит давлению Байдена на саммите в Сан-Франциско Любовь Степушова Баку планирует "прыжок тигра" для окончания истории Армении Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
Певица Гвердцители открестилась от России и начала выступать по всей Европе
ВКС РФ ударили по аэропорту "Борисполь", откуда, возможно, побежит Зеленский
"Зал знаний" найден: учёные открыли под Большим Сфинксом в Египте тайные комнаты
"Зал знаний" найден: учёные открыли под Большим Сфинксом в Египте тайные комнаты
Последние материалы
В Челябинске предприниматель раздал людям 20 тонн мороженого и пельменей
WSJ: солдаты ВСУ жалуются на нехватку боеприпасов и личного состава
Во Львове предлагают не отправлять местных на фронт, поскольку у них "лучшие гены" в стране
Украина предала США, а Венгрия поддержала Израиль: метаморфозы на Генассамблее ООН
VII Большой круг Союза казаков-воинов России и Зарубежья: цели и задачи
Диетолог Дюжева рассказала, какие продукты стоит включить в осенний рацион
Концертный директор Бениш: Алла Пугачёва может лишиться новогодних гастролей в этом году
Депутат Соловьёв осудил Аллу Пугачёву: "Циничная лицемерка"
В США заявили, что западные солдаты воевали бы с Россией лучше украинцев
В Подмосковье двое парней готовили диверсии в воинской части Москвы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников