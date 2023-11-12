Политолог Данилин: Зеленского могут устранить с помощью ракетного удара

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Политолог Павел Данилин допустил, что Запад "уберёт" президента Украины Владимира Зеленского с мировой арены, ведь США и их партнёры постепенно прекращают верить в победу ВСУ.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

По словам эксперта, сейчас Вашингтон размышляет о том, как с минимальными потерями преодолеть кризисную ситуацию. Специалист считает, что Зеленский был нужен западным странам, когда они хотели нанести военное поражение РФ. Однако в сегодняшних условиях надежды на победу украинской армии угасают, уточнил политолог.

Он также порассуждал, как именно Запад может устранить действующего руководителя Украины.

"Наиболее вероятным мне кажется устранение Зеленского посредством ракетного удара, в котором обвинят, конечно же, Россию", — отметил Данилин в интервью сайту aif.ru.

Помимо этого, эксперт не исключил возможности военного переворота на Украине.

Ранее бывший заместитель министра обороны США Стивен Брайен заявил, что Запад может сместить Зеленского с поста из-за неудачных действий ВСУ на линии соприкосновения и неспособности добиться успеха в конфликте с РФ.