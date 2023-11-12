В Конгрессе США призвали прекратить финансирование Украины: "Больше никаких денег!"

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Конгресс США призывает прекратить финансирование киевского режима.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Именно к этому призывает конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Говоря о вероятном наступлении нового шатдауна, член американского конгресса также требует закрыть границы государства, остановить вооруженное правительство и объявить импичмент действующему президенту Штатов Джозефу Байдену.

Ранее сообщалось, что Запад предупредил президента Украины Владимира Зеленского о надвигающей катастрофе.

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