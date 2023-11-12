Конгресс США призывает прекратить финансирование киевского режима.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Именно к этому призывает конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
Говоря о вероятном наступлении нового шатдауна, член американского конгресса также требует закрыть границы государства, остановить вооруженное правительство и объявить импичмент действующему президенту Штатов Джозефу Байдену.
Ранее сообщалось, что Запад предупредил президента Украины Владимира Зеленского о надвигающей катастрофе.
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