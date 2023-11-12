Алексей Арестович* прокомментировал призыв бывшего генсека НАТО принять Украину в альянс без захваченных ВС РФ территорий.
Украинский военный аналитик отреагировал на предложение экс-генсека НАТО Андерса фог Расмуссена, который заявил, что Украину нужно принять в Североатлантический альянс с условием, что 5 статья кодекса НАТО не будет распространяться на занятые Россией территории.
Арестович* прокомментировал это предложение.
"Не иначе как продался Кремлю и собирает электорат ОПЗЖ, гадина. Послан нам раскачать лодку и разрушить Украину", — написал ироничный комментарий экс-помощник Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Арестович сам ратует именно за эту идею, призывая отказаться от идеи возвращать территории военным путём. За эти призывы его подвергают травле на Украине и обвиняют в работе на Кремль.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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