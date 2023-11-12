Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Денисенко объяснила, как подготовить организм к магнитным бурям
В Конгрессе США призвали прекратить финансирование Украины: "Больше никаких денег!"
Автоэксперт Хайцеэр: иномарки и российские машины не подешевеют в 2024 году
Эксперт Джонсон: британские спецслужбы выбрали Залужного заменой Зеленского
Ставридис: Киев должен смириться с утратой территорий
Зрители обнаружили киноляп в "Титанике" Джеймса Кэмерона
Украинская певица Таисия Повалий после переезда в РФ продолжает музыкальную карьеру в России
Графа "атиукраинская позиция" появилась в приложении такси на Украине
На Украине накрыли подпольную фабрику, где шили форму для сборной РФ по лыжному спорту

Арестович* о призыве экс-генсека НАТО принять Украину в альянс без Крыма и Донбасса: "Продался Кремлю"

1:09
Мир

Алексей Арестович* прокомментировал призыв бывшего генсека НАТО принять Украину в альянс без захваченных ВС РФ территорий.

Арестович* о призыве экс-генсека НАТО принять Украину в альянс без Крыма и Донбасса: "Продался Кремлю"
Фото: wikipedia.org by Kozubenko is licensed under CC BY-SA 4.0

Украинский военный аналитик отреагировал на предложение экс-генсека НАТО Андерса фог Расмуссена, который заявил, что Украину нужно принять в Североатлантический альянс с условием, что 5 статья кодекса НАТО не будет распространяться на занятые Россией территории.

Арестович* прокомментировал это предложение.

"Не иначе как продался Кремлю и собирает электорат ОПЗЖ, гадина. Послан нам раскачать лодку и разрушить Украину", — написал ироничный комментарий экс-помощник Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Арестович сам ратует именно за эту идею, призывая отказаться от идеи возвращать территории военным путём. За эти призывы его подвергают травле на Украине и обвиняют в работе на Кремль.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Офицер ВС России рассказал, как ведут себя подготовленные бойцы ВСУ в плену

Украинские военнослужащие с высоким уровнем экипировки и качественной подготовкой, направляемые на важные миссии, при попадании в плен стараются представить себя как обычные мобилизованные/

Офицер ВС России рассказал, как ведут себя подготовленные бойцы ВСУ в плену
Ученые выяснили, сколько времени мозг восстанавливается после алкоголя
Алкоголь: сколько мозг восстанавливается после отказа от алкоголя
В ГИБДД объяснили, как проучить водителя машины сзади, чтобы он держал дистанцию
Певица Гвердцители открестилась от России и начала выступать по всей Европе
Си не уступит давлению Байдена на саммите в Сан-Франциско Любовь Степушова Баку планирует "прыжок тигра" для окончания истории Армении Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
Врачи зафиксировали резкое увеличение среднего размера члена в мире
ВКС РФ ударили по аэропорту "Борисполь", откуда, возможно, побежит Зеленский
Кристина Асмус рассказала о жестокой травле после фильма "Текст"
Кристина Асмус рассказала о жестокой травле после фильма "Текст"
Последние материалы
В Конгрессе США призвали прекратить финансирование Украины: "Больше никаких денег!"
Арестович* о призыве экс-генсека НАТО принять Украину в альянс без Крыма и Донбасса: "Продался Кремлю"
Автоэксперт Хайцеэр: иномарки и российские машины не подешевеют в 2024 году
Эксперт Джонсон: британские спецслужбы выбрали Залужного заменой Зеленского
Ставридис: Киев должен смириться с утратой территорий
Зрители обнаружили киноляп в "Титанике" Джеймса Кэмерона
Украинская певица Таисия Повалий после переезда в РФ продолжает музыкальную карьеру в России
Графа "атиукраинская позиция" появилась в приложении такси на Украине
На Украине накрыли подпольную фабрику, где шили форму для сборной РФ по лыжному спорту
Автоэксперты составили ТОП-10 самых быстрых автомобилей на "вторичке"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников