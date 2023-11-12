Графа "атиукраинская позиция" появилась в приложении такси на Украине

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В приложении такси на Украине появилась строка, позволяющая пожаловаться на антиукраинскую позицию таксиста.

Фото: openverse by Hipsta.space is licensed under CC BY-SA 4.0.

О новом функционале сервиса такси на Украине рассказал Алексей Арестович*. Он опубликовал скрин интерфейса приложения такси, в котором среди прочих жалоб на таксиста значится "антиукраинская позиция".

Украинский военный аналитик поиронизировал над нововведением. Он отметил, что, возможно, подобную опцию примут на вооружение гинекологические клиники.

"Соответствующие комиссары и патрули должны будут дежурить — пост трехсменный, круглосуточный, не выходя из кабинета", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Закарпатье накрыли подпольную фабрику по пошиву формы для сборной РФ по лыжному спорту.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.