В приложении такси на Украине появилась строка, позволяющая пожаловаться на антиукраинскую позицию таксиста.
О новом функционале сервиса такси на Украине рассказал Алексей Арестович*. Он опубликовал скрин интерфейса приложения такси, в котором среди прочих жалоб на таксиста значится "антиукраинская позиция".
Украинский военный аналитик поиронизировал над нововведением. Он отметил, что, возможно, подобную опцию примут на вооружение гинекологические клиники.
"Соответствующие комиссары и патрули должны будут дежурить — пост трехсменный, круглосуточный, не выходя из кабинета", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Закарпатье накрыли подпольную фабрику по пошиву формы для сборной РФ по лыжному спорту.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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Украинские военнослужащие с высоким уровнем экипировки и качественной подготовкой, направляемые на важные миссии, при попадании в плен стараются представить себя как обычные мобилизованные/