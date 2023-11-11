Офицер ВС России рассказал, как ведут себя подготовленные бойцы ВСУ в плену

2:04 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинские военнослужащие с высоким уровнем экипировки и качественной подготовкой, направляемые на важные миссии, при попадании в плен стараются представить себя как обычные мобилизованные, сообщил временно исполняющий обязанности командира третьей мотострелковой роты российской группировки "Днепр" Золто Арсаланов.

Фото: Минобороны РФ

Ранее было заявлено, что рота российской группировки "Днепр" под командованием старшего лейтенанта Арсаланова, действуя на направлении в Херсоне, уничтожила подразделения 36-й бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины (ВСУ), которые пытались закрепиться на левом берегу Днепра. В ходе боя Арсаланов был ранен, а 11 украинских военных попали в плен. Российские бойцы были представлены к государственным наградам, как сообщило Министерство обороны России.

"Эти подразделения, которые пришли к нам, являются членами 36-й бригады морской пехоты. Это хорошо подготовленные военнослужащие, которые, хоть и называют себя мобилизованными, но по их внешнему виду видно, что их экипировка, подготовка и вооружение указывают на то, что они были готовы к выполнению определенных задач", — отметил Арсаланов в видеоролике, распространенном российским Минобороны.

По его словам, группа российских военных противостояла первой группе украинских военных, которые пытались высадиться, и взяла в плен последующие группы.

"Люди были хорошо подготовлены, никто не колебался, и все взятые в плен были под строгим контролем. Моя задача была выполнена. Командир третьего взвода взял на себя всю ответственность за подразделение и продолжил руководство им", — описал он действия своих сослуживцев.

Арсаланов подчеркнул, что обстановка на херсонском направлении остается напряженной, но российские подразделения не позволяют противнику закрепиться на левом берегу Днепра, несмотря на продолжающиеся попытки ВСУ.