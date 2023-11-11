Офицер ВС России рассказал, как ведут себя подготовленные бойцы ВСУ в плену

Украинские военнослужащие с высоким уровнем экипировки и качественной подготовкой, направляемые на важные миссии, при попадании в плен стараются представить себя как обычные мобилизованные, сообщил временно исполняющий обязанности командира третьей мотострелковой роты российской группировки "Днепр" Золто Арсаланов.
Ранее было заявлено, что рота российской группировки "Днепр" под командованием старшего лейтенанта Арсаланова, действуя на направлении в Херсоне, уничтожила подразделения 36-й бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины (ВСУ), которые пытались закрепиться на левом берегу Днепра. В ходе боя Арсаланов был ранен, а 11 украинских военных попали в плен. Российские бойцы были представлены к государственным наградам, как сообщило Министерство обороны России.
"Эти подразделения, которые пришли к нам, являются членами 36-й бригады морской пехоты. Это хорошо подготовленные военнослужащие, которые, хоть и называют себя мобилизованными, но по их внешнему виду видно, что их экипировка, подготовка и вооружение указывают на то, что они были готовы к выполнению определенных задач", — отметил Арсаланов в видеоролике, распространенном российским Минобороны.
По его словам, группа российских военных противостояла первой группе украинских военных, которые пытались высадиться, и взяла в плен последующие группы.
"Люди были хорошо подготовлены, никто не колебался, и все взятые в плен были под строгим контролем. Моя задача была выполнена. Командир третьего взвода взял на себя всю ответственность за подразделение и продолжил руководство им", — описал он действия своих сослуживцев.
Арсаланов подчеркнул, что обстановка на херсонском направлении остается напряженной, но российские подразделения не позволяют противнику закрепиться на левом берегу Днепра, несмотря на продолжающиеся попытки ВСУ.
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