Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Западе предупредил Зеленского о надвигающей катастрофе
Фигуристка Медведева рассказала, что комик Филипп Воронин "подкатывал" к ней
Экс-агент MI6 Крук: в ближайшее время мы увидим еще больше дезертирства ВСУ
СМИ: С улиц Сан-Франциско выгоняют бездомных
Физические сверхнагрузки повышают риск ОРВИ даже у тренированных людей
Журналист Фаци: союзники Украины стремительно отказываются от поддержки страны
Кива: подразделения армии Украины под Авдеевкой давно списали
Ученые выяснили, сколько времени мозг восстанавливается после алкоголя
Представители правительства Украины высказали просьбу ускорить поставки вооружения из США

Офицер ВС России рассказал, как ведут себя подготовленные бойцы ВСУ в плену

2:04
Мир

Украинские военнослужащие с высоким уровнем экипировки и качественной подготовкой, направляемые на важные миссии, при попадании в плен стараются представить себя как обычные мобилизованные, сообщил временно исполняющий обязанности командира третьей мотострелковой роты российской группировки "Днепр" Золто Арсаланов.

Офицер ВС России рассказал, как ведут себя подготовленные бойцы ВСУ в плену
Фото: Минобороны РФ

Ранее было заявлено, что рота российской группировки "Днепр" под командованием старшего лейтенанта Арсаланова, действуя на направлении в Херсоне, уничтожила подразделения 36-й бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины (ВСУ), которые пытались закрепиться на левом берегу Днепра. В ходе боя Арсаланов был ранен, а 11 украинских военных попали в плен. Российские бойцы были представлены к государственным наградам, как сообщило Министерство обороны России.

"Эти подразделения, которые пришли к нам, являются членами 36-й бригады морской пехоты. Это хорошо подготовленные военнослужащие, которые, хоть и называют себя мобилизованными, но по их внешнему виду видно, что их экипировка, подготовка и вооружение указывают на то, что они были готовы к выполнению определенных задач", — отметил Арсаланов в видеоролике, распространенном российским Минобороны.

По его словам, группа российских военных противостояла первой группе украинских военных, которые пытались высадиться, и взяла в плен последующие группы.

"Люди были хорошо подготовлены, никто не колебался, и все взятые в плен были под строгим контролем. Моя задача была выполнена. Командир третьего взвода взял на себя всю ответственность за подразделение и продолжил руководство им", — описал он действия своих сослуживцев.

Арсаланов подчеркнул, что обстановка на херсонском направлении остается напряженной, но российские подразделения не позволяют противнику закрепиться на левом берегу Днепра, несмотря на продолжающиеся попытки ВСУ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Одним манёвром: в "День Д" Россия сорвала начало контрнаступления ВСУ

Россия знала о планах Киева и сорвала контрнаступление ВСУ одним манёвром, рассказал украинский штурмовик.

В "День Д" Россия сорвала начало контрнаступления ВСУ, рассказал украинский штурмовик
В Дмитрове подрались мать школьницы и учитель
В Дмитрове подрались мать школьницы и учитель
Ученые назвали группу крови самых глупых людей
В Подмосковье мать школьницы ударила учительницу после замечания ее дочери
Си не уступит давлению Байдена на саммите в Сан-Франциско Любовь Степушова Баку планирует "прыжок тигра" для окончания истории Армении Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
В ГИБДД объяснили, как проучить водителя машины сзади, чтобы он держал дистанцию
Близкий человек показал честное фото Аллы Пугачёвой на Кипре
Правило 15 минут гарантирует сладкий сон
Правило 15 минут гарантирует сладкий сон
Последние материалы
Журналист Фаци: союзники Украины стремительно отказываются от поддержки страны
Кива: подразделения армии Украины под Авдеевкой давно списали
Ученые выяснили, сколько времени мозг восстанавливается после алкоголя
Представители правительства Украины высказали просьбу ускорить поставки вооружения из США
Стилист Сергей Зверев заявил, что Аллы Пугачёва вернулась в РФ ради юбилейного концерта
В Калининграде пара занялась сексом на братской могиле
Киев не нашёл ни одного союзника в вопросе исключения России из Совбеза ООН
В Колумбии суд признал собаку "дочерью" разведённого мужчины и позволил видеться с ней как с ребёнком
Даня Милохин: "Мне на бабушку пофиг. Нет с ней приколов"
Премьер Японии Кисида выразил беспокойство из-за патрулирования границ страны силами РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников