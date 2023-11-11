Экс-агент MI6 Крук: в ближайшее время мы увидим еще больше дезертирства ВСУ

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В рядах Вооруженных сил Украины будет еще больше дезертирства, прогнозирует бывший агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, сообщает РИА Новости.

Фото: CreativeCommons by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark 1.0.

"Это серьезно. Россия решительно нацелена на завершение этого конфликта. И, на мой взгляд, это может стать ещё одним периодом, когда мы будем свидетелями увеличения числа дезертиров, ухода высших командиров, которые решат бросить всё и обратиться за помощью к своим друзьям в Москве", — заявил эксперт.

Он также считает, что из-за трудной обстановки на фронте и существенного сокращения поддержки со стороны Запада, высшие военные руководители ВСУ могут вынудить президента Украины Владимира Зеленского покинуть страну.

"Я считаю, что когда кто-то вроде Залужного или другого высокопоставленного военного наберет критическую массу поддержки, Зеленскому могут посоветовать отправиться в Италию, на свою тосканскую виллу. "Уезжай, забери свои деньги и уходи". Я уверен, что США готовы к этому. В Вашингтоне ясно видно стремление, чтобы он ушел", — подытожил Крук.