Союзники Украины все чаще отказываются от предоставления помощи стране, что свидетельствует о неизбежном крахе, заявил журналист и аналитик из UnHerd Томас Фаци в своем посте в социальных сетях, сообщает РИА Новости.
"Все покидают тонущий корабль. Для Украины пришел конец", — поделился своим мнением Фаци.
Он подчеркнул, что партнеры Киева будут стараться отрицать свою моральную ответственность за конфликт и убеждать всех в том, что совершенные жертвы были необходимы.
"Такой исход был ожидаем. Его действительно предсказывали", — подытожил эксперт.
Ранее газета The Washington Times сообщила, что решимость Запада помогать Украине ослабевает с ухудшением ситуации в конфликте.
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