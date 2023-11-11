Журналист Фаци: союзники Украины стремительно отказываются от поддержки страны

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Союзники Украины все чаще отказываются от предоставления помощи стране, что свидетельствует о неизбежном крахе, заявил журналист и аналитик из UnHerd Томас Фаци в своем посте в социальных сетях, сообщает РИА Новости.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

"Все покидают тонущий корабль. Для Украины пришел конец", — поделился своим мнением Фаци.

Он подчеркнул, что партнеры Киева будут стараться отрицать свою моральную ответственность за конфликт и убеждать всех в том, что совершенные жертвы были необходимы.

"Такой исход был ожидаем. Его действительно предсказывали", — подытожил эксперт.

Ранее газета The Washington Times сообщила, что решимость Запада помогать Украине ослабевает с ухудшением ситуации в конфликте.