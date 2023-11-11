Мужчина в Колумбии подал в суд на бывшую жену, требуя регулярных свиданий с собакой. Суд встал на сторону мужчины, признав собаку членом семьи.
После развода с женой ректор колумбийского университета Джедер Алексис Кастаньо заболел депрессивным расстройством, так как его лишили возможности видеться с любимой собакой Симоной.
Колумбиец подал в суд на бывшую супругу, требуя, чтобы она позволила ему регулярно видеться с собакой. Он назвал собаку по кличке Симона "дочерью".
Суд поддержал мужчину, признав, что собака была официальным членом семьи. Экс-жене Кастаньо предписали составить график свидания с Симоной и не препятствовать общению экс-супруга с собакой.
До 2016 года закон в Колумбии относил животных к предметам, а после 2016 года признал наличие чувств у братьев наших меньших.
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