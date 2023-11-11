Asia Times: страны Запада сместят Владимира Зеленского из-за провалов ВС Украины

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Западные страны, по мнению бывшего помощника заместителя министра обороны США Стивена Брайена, могут сместить президента Украины Владимира Зеленского с власти из-за неудач ВСУ и неспособности добиться успеха в конфликте с Россией. В его статье для Asia Times говорится, что-либо киевский лидер проведёт президентские выборы в марте следующего года и будет сменён, либо его уберут в результате революции, подобной Майдану.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Эксперт отмечает, что Запад осознает, что Украина не способна одержать победу в вооружённом конфликте, поскольку ВСУ сталкиваются с поражениями, а поставленную дорогостоящую западную технику уничтожают российские военные. Брайен указывает на то, что наилучшим исходом для США и Украины будет переговоры с Россией, иначе Киеву грозит неизбежный военный крах.

"Если конгресс затянет время или если администрация согласится на гораздо меньшую сумму, то Зеленскому конец. Вашингтон может прийти к выводу, что это единственный выход. Но Зеленский не собирается добровольно уходить, поэтому проблема, как заставить его уйти в отставку, остаётся нерешённой", — резюмировал Брайен.