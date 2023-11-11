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Spiegel: из-за смещения акцентов на Израиль Зеленского ждёт катастрофа

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Мир

Акценты внимания мирового сообщества сместились на израильско-палестинский конфликт. Если США откажутся помогать Украине, это станет "катастрофой" для ВСУ и президента страны Владимира Зеленского, заявили немецкие аналитики.

Spiegel: из-за смещения акцентов на Израиль Зеленского ждёт катастрофа
Фото: CreativeCommons by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark 1.0.

По их мнению, если Штаты откажут Украине в помощи на фоне Израиля, Европа не сможет помочь Украине.

"Для Украины прекращение помощи США будет не чем иным, как катастрофой <…>. Правительство Германии гордится тем, что является крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву после США. Но этой помощи будет недостаточно", — пишет Spiegel.

Как подчеркнули авторы, одной помощи европейских стран будет недостаточно, чтобы обеспечить ВСУ победу. Тогда как прекращение спонсирования Украины Штатами из-за ситуации на Ближнем Востоке — реальный сценарий.

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Как Украина развела Евросоюз на деньги? Что рассорило заклятых друзей — Варшаву и Киев. Панорама
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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