Украина потеряла интерес мирового сообщества, что говорит о том, что конфликт "фактически закончен", заявил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, на Ближнем Востоке формируется новый альянс, который "не нравится" никому.

Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.