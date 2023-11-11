Экс-советник Пентагона Макгрегор: украинский конфликт закончен. На Ближнем Востоке формируется новый альянс

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Украина потеряла интерес мирового сообщества, что говорит о том, что конфликт "фактически закончен", заявил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, на Ближнем Востоке формируется новый альянс, который "не нравится" никому.

Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.

Как уточнил Макгрегор, речь идёт об антиизраильском альянсе, который неспешно формируют противники Тель-Авива.

"Конфликт на Украине фактически окончен. Все сосредоточены на Израиле и ХАМАС и видят то, что им не нравится, — заявил полковник в Сети Х*. — Существует готовность начать действия против израильтян. Это невозможно игнорировать".

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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