Востоковед Онтиков: США укрепляют связи с Индией в пику Китаю

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Недавний визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Индию — попытка "сколотить" новый антикитайский блок, заявил востоковед Андрей Онтиков.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.

По словам эксперта, Вашингтон пытается наладить отношения с Нью-Дели в пику Пекину.

"Идёт планомерное укрепление сотрудничества между США и Индией. И, естественно, Соединённые Штаты делают это прежде всего в пику Китаю. Не секрет, что между Индией и Китаем есть масса противоречий, в том числе и территориальных", — пояснил востоковед "Известиям".

Как подчеркнул Онтиков, подобные шансы Штаты будут использовать "на полную катушку", чтобы ослабить китайскую сторону. Кроме того, перед Вашингтоном стоит цель привлечь Индию к противостоянию с Китаем и в экономической нише.

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