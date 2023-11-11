Недавний визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Индию — попытка "сколотить" новый антикитайский блок, заявил востоковед Андрей Онтиков.
По словам эксперта, Вашингтон пытается наладить отношения с Нью-Дели в пику Пекину.
"Идёт планомерное укрепление сотрудничества между США и Индией. И, естественно, Соединённые Штаты делают это прежде всего в пику Китаю. Не секрет, что между Индией и Китаем есть масса противоречий, в том числе и территориальных", — пояснил востоковед "Известиям".
Как подчеркнул Онтиков, подобные шансы Штаты будут использовать "на полную катушку", чтобы ослабить китайскую сторону. Кроме того, перед Вашингтоном стоит цель привлечь Индию к противостоянию с Китаем и в экономической нише.
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