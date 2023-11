Your browser does not support the audio element.

Недавний визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Индию — попытка "сколотить" новый антикитайский блок, заявил востоковед Андрей Онтиков.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.