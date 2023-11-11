Berliner Morgenpost: из-за СВО немцы стали реже мыться

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Немцы перешли в режим тотальной экономии с началом СВО на Украине, сообщили местные СМИ. Так, согласно опросу, более 50 процентов граждан Германии стали реже принимать даже холодный душ.

Фото: https://img2.gorod.lv/images/news_item_in_cifs/pic/269405/big/goryachaya_voda.jpg?v=1463596675

По данным СМИ, водные процедуры для немцев стали "реже, короче или холоднее".

"Страх перед более высокими затратами уже побуждает многих людей экономить. Возросшие цены на энергоносители после начала конфликта на Украине побудили немцев сократить потребление воды, в частности, изменив привычки принимать душ", — передаёт Berliner Morgenpost.

Как уточнили авторы, согласно данным опроса, каждый второй гражданин страны установил дома водо- и энергосберегающие системы, каждый "первый" думает это сделать перед началом холодов.

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