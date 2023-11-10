Президент Франции осудил Израильские удары по сектору Газа и призвал к прекращению

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Президент Франции Эммануэль Макрон высказал протест против атак, проводимых Израилем в секторе Газа, заявив, что они не имеют законных оснований, и призвал к их немедленному прекращению.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

Ранее он высказывал беспокойство по поводу ухудшения гуманитарной ситуации в этом регионе, подчеркивая необходимость защиты гражданского населения и достижения перемирия. Об этом сообщает РИА Новости.

"Фактически, сегодня бомбят мирное население, фактически. Этих детей, этих женщин, этих стариков бомбят и убивают. Так что для этого нет никаких оснований и никакой легитимности. Поэтому мы призываем Израиль остановиться," — подчеркнул Макрон в интервью Би-би-си.

Президент подчеркнул, что гуманитарная пауза и прекращение огня являются единственным способом выхода из сложившейся ситуации в секторе Газа

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