Маск призвал Зеленского остановить наступление и начать переговоры с Путиным

Американский миллиардер Илон Маск в ходе интервью с ученым и блогером Лексом Фридманом призвал президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с лидером России Владимиром Путиным и прекратить уничтожение украинской молодежи в окопах, сообщает РИА Новости.

Фото: openverse by jurvetson is licensed under "Elon Musk Presenting Tesla's Fully Autonomous Future" by jurvetson is licensed under CC BY 2.0.