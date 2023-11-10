Маск призвал Зеленского остановить наступление и начать переговоры с Путиным

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Американский миллиардер Илон Маск в ходе интервью с ученым и блогером Лексом Фридманом призвал президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с лидером России Владимиром Путиным и прекратить уничтожение украинской молодежи в окопах, сообщает РИА Новости.

Фото: openverse by jurvetson is licensed under "Elon Musk Presenting Tesla's Fully Autonomous Future" by jurvetson is licensed under CC BY 2.0.

Фридман поинтересовался мнением Маска относительно необходимости начать мирные переговоры Зеленскому с Владимиром Путиным.

"Да, я бы порекомендовал ему не посылать украинскую молодежь умирать в окопах. Нет необходимости в этом, независимо от того, ведется ли диалог с Президентом РФ или нет", — ответил Маск.

Миллиардер предупредил, что ситуация на фронте и распределение сил создали условия, при которых продолжение наступления приведет к "массовым жертвам".

"История не будет к ним добра", — добавил Маск, предостерегая от провоцирования еще большего количества гибели людей.