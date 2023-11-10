Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог Шапиро: после 30 лет худеть сложнее из-за потери мышц
Гинеколог Фисюк: Долгое отсутствие секса никак не вредит здоровью женщины
Президент Франции осудил Израильские удары по сектору Газа и призвал к прекращению
Агентство Moody's понизило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного
Сексолог Ястребова пояснила, что такое "обезболивающий секс" и почему это может быть опасно
Гинеколог заявила, что секс часто приводит к развитию цистита
Жюри раскритиковало выступление участника шоу "Фантастика" Розы Кляк на Первом канале
FoxNews считает аргументы Зеленского против проведения выборов неубедительными
Актриса Людмила Артемьева после ухода из "Сватов" продолжается сниматься в фильмах и играть в театре

Маск призвал Зеленского остановить наступление и начать переговоры с Путиным

1:00
Мир

Американский миллиардер Илон Маск в ходе интервью с ученым и блогером Лексом Фридманом призвал президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с лидером России Владимиром Путиным и прекратить уничтожение украинской молодежи в окопах, сообщает РИА Новости.

Маск призвал Зеленского остановить наступление и начать переговоры с Путиным
Фото: openverse by jurvetson is licensed under "Elon Musk Presenting Tesla's Fully Autonomous Future" by jurvetson is licensed under CC BY 2.0.

Фридман поинтересовался мнением Маска относительно необходимости начать мирные переговоры Зеленскому с Владимиром Путиным.

"Да, я бы порекомендовал ему не посылать украинскую молодежь умирать в окопах. Нет необходимости в этом, независимо от того, ведется ли диалог с Президентом РФ или нет", — ответил Маск.

Миллиардер предупредил, что ситуация на фронте и распределение сил создали условия, при которых продолжение наступления приведет к "массовым жертвам".

"История не будет к ним добра", — добавил Маск, предостерегая от провоцирования еще большего количества гибели людей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Одним манёвром: в "День Д" Россия сорвала начало контрнаступления ВСУ

Россия знала о планах Киева и сорвала контрнаступление ВСУ одним манёвром, рассказал украинский штурмовик.

В "День Д" Россия сорвала начало контрнаступления ВСУ, рассказал украинский штурмовик
Биохимики назвали группу крови глупых людей
Ученые назвали группу крови самых глупых людей
В Подмосковье мать школьницы ударила учительницу после замечания ее дочери
Близкий человек показал честное фото Аллы Пугачёвой на Кипре
Си не уступит давлению Байдена на саммите в Сан-Франциско Любовь Степушова Баку планирует "прыжок тигра" для окончания истории Армении Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
ВСУ намеренно выжигают белым фосфором кинбурнский заповедник — боец ВС России
Правило 15 минут гарантирует сладкий сон
Домашнее задание стало причиной драки педагога и матери школьницы
Домашнее задание стало причиной драки педагога и матери школьницы
Последние материалы
Диетолог Шапиро: после 30 лет худеть сложнее из-за потери мышц
Гинеколог Фисюк: Долгое отсутствие секса никак не вредит здоровью женщины
Президент Франции осудил Израильские удары по сектору Газа и призвал к прекращению
Маск призвал Зеленского остановить наступление и начать переговоры с Путиным
Агентство Moody's понизило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного
Сексолог Ястребова пояснила, что такое "обезболивающий секс" и почему это может быть опасно
Гинеколог заявила, что секс часто приводит к развитию цистита
Жюри раскритиковало выступление участника шоу "Фантастика" Розы Кляк на Первом канале
FoxNews считает аргументы Зеленского против проведения выборов неубедительными
Актриса Людмила Артемьева после ухода из "Сватов" продолжается сниматься в фильмах и играть в театре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников