Американский миллиардер Илон Маск в ходе интервью с ученым и блогером Лексом Фридманом призвал президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с лидером России Владимиром Путиным и прекратить уничтожение украинской молодежи в окопах, сообщает РИА Новости.
Фридман поинтересовался мнением Маска относительно необходимости начать мирные переговоры Зеленскому с Владимиром Путиным.
"Да, я бы порекомендовал ему не посылать украинскую молодежь умирать в окопах. Нет необходимости в этом, независимо от того, ведется ли диалог с Президентом РФ или нет", — ответил Маск.
Миллиардер предупредил, что ситуация на фронте и распределение сил создали условия, при которых продолжение наступления приведет к "массовым жертвам".
"История не будет к ним добра", — добавил Маск, предостерегая от провоцирования еще большего количества гибели людей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Россия знала о планах Киева и сорвала контрнаступление ВСУ одним манёвром, рассказал украинский штурмовик.