FoxNews считает аргументы Зеленского против проведения выборов неубедительными

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Телеканал FoxNews высмеял аргументацию президента Украины Владимира Зеленского относительно отказа от проведения выборов, считая ее безосновательной.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Отмечается, что заявления Зеленского о финансовых трудностях вызывают недоумение. Президент отметил, что при наличии 120 миллионов долларов страна могла бы провести выборы, но не предпринял конкретных действий для получения этой суммы. Авторы материала также критикуют аргументы украинского лидера относительно сложностей проведения голосования в условиях конфликта, считая их неубедительными. Об этом сообщает сообщает newsinfo.

Статья подчеркивает, что на любых выборах невозможно достичь 100% явки, и указывает на отсутствие веских причин, по которым беженцы из Украины не могли бы голосовать в посольствах или консульствах Украины в странах, где они находятся.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов в условиях конфликта является несерьезным и легкомысленным решением, учитывая трудности и потери, переживаемые армией."

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