Политик Барака: США сами устроили катастрофу, спровоцировав конфликт на Украине

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США сами себе устроили беду, инициировав конфликт на Украине, заявил американский политик Аджаму Барака в своем посте в социальных сетях, сообщает РИА Новости.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

"Неспособность администрации президента Байдена стала продолжением неопытности администрации бывшего президента Барака Обамы. США потерпели неудачу в Восточной Европе из-за прокси-войны на Украине, и теперь мы сталкиваемся с катастрофой на Ближнем Востоке. Это последствия, которые мы сами себе создали", — подчеркнул он.

Западные СМИ и политики все чаще говорят о том, что США и Евросоюз устают от украинского конфликта, и поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает.

По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая возможные уступки, которые Украине, возможно, придется сделать, чтобы достичь соглашения.

