Марков высказался о причинах снижения цены на нефть: "Большой войны не будет"

Политолог Сергей Марков объяснил, как связана цена на нефть и война на Ближнем Востоке.

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Марков прокомментировал новость о снижении цены на нефть.

"Цена на нефть падает. Это значит, что большой бизнес считает, что большой войны на Ближнем Востоке не будет", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт уверен, что лидеры Ирана и других государств арабского мира не пойдут против США и Израиля.

"Большой войны не будет — это шепчет нефть", — выразил своё мнение Марков.