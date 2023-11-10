Изменился список стран-поставщиков цитрусовых в Россию

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Список стран-поставщиков цитрусовых изменился. Кроме традиционных Узбекистана, Китая и Грузии, в него включены Турция, Перу, Азербайджан и Южная Африка. Вместе с этим уменьшились объемы поставок из Узбекистана на 25%, а из Китая увеличились в 2,4 раза, сообщает EADaily.

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С начала 2023 года на Урал поступило более 75 тысяч тонн фруктов и овощей из-за рубежа, при этом основной объем поставок приходится на Узбекистан — 87% всей поступившей плодоовощной продукции, как сообщает таможенная служба.

Также отмечен значительный рост поставок из Туркменистана (в 2,3 раза), Китая (в 1,6 раза) и Азербайджана (в 1,4 раза). Из Центральной Азии чаще всего поступают томаты, свежая зелень, лук и чеснок.

"Сезон хурмы стартовал: с начала года по начало ноября на Урал поступило около 2,5 тысяч тонн этого фрукта, причем почти половина была поставлена в октябре. Основные поставщики хурмы — Узбекистан, Азербайджан и КНР", — говорится в сообщении.

Цитрусовые занимают значительное место на полках магазинов. В настоящее время их поставляют круглый год, но если в феврале наблюдается сокращение импорта, то в сентябре отмечается рост. Только за октябрь на Урал поступило около 230 тонн цитрусовых, информация добавлена в отчет ФТС РФ.