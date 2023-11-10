Эстонская военная разведка считает, что ВС РФ займут Авдеевку

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В разведывательном центре Сил обороны Эстонии полагают, что российским военным скоро удастся захватить Авдеевку.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

Эстонские эксперты напомнили, что бои в районе Авдеевки по-прежнему ведутся с высокой интенсивностью, потому что на этом участке, по их мнению, задействованы основные силы ВС РФ.

Россия заинтересована во взятии Авдеевки, потому что это позволит ей создать перед Донецком буферную зону до 10 километров в глубину.

"Таким образом, контроль над Авдеевкой отбросит украинскую артиллерию и откроет дополнительные логистические маршруты. Исключать падения Авдеевки нельзя. Это может произойти, если ВС РФ продолжат перебрасывать на этот участок фронта значительные силы", — рассказали в разведцентре Эстонии.

Также в ведомстве признали, что ВС РФ завладели инициативой в зоне СВО, активно атакуя ВСУ на двух основных направлениях — на линии Авдеевка-Марьинка в ДНР и линии Купянск-Сватово в ЛНР.