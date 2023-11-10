Зеленский возрадовался "поражению" России в Гааге

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В состав Международного суда (МС) ООН не переизбрали судью от России Кирилла Геворгяна. Этот факт делает текущий состав судебной инстанции всемирной организации историческим, поскольку впервые с момента создания суда в 1946 году в него не вошел представитель СССР или России, сообщает EADaily.

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Кирилл Геворгян был членом Международного суда ООН с 2015 года и занимал должность вице-президента с 2021 года. Теперь его место займет представитель Восточной Европы, Богдан Ауреску из Румынии.

На прошлой неделе Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности ООН избрали пять новых судей для работы в Международном суде. Один из судей, Хилари Чарльзуорт из Австралии, была переизбрана, в то время как Кирилл Геворгян не смог получить поддержку для повторного избрания, как сообщила пресс-служба Секретариата ООН.

Новыми членами Международного суда стали Богдан Лучиан Ауреску из Румынии, Сара Халл Кливленд из США, Хуан Мануэль Гомес Робледо Вердуско из Мексики и Дире Тлади из Южной Африки. Секретариат всемирной организации подчеркнул, что новый состав судебной коллегии начнет свою деятельность 6 февраля 2024 года.

Международный суд ООН был создан после Второй мировой войны для разрешения правовых споров между государствами и предоставления консультативных заключений по юридическим вопросам. Суд состоит из 15 судей с сроком полномочий в девять лет, при этом каждые три года избирают пять новых членов. Последовательное избрание не запрещено, но в одном составе не может быть двух судей из одной страны. Кандидатов выбирают на основе их квалификации, а не гражданства, требуя абсолютного большинства голосов в Генеральной Ассамблее (97 голосов) и Совете Безопасности (8 голосов) ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Международного суда ООН, выразив удовлетворение по поводу "освобождения" ООН от влияния России. Он подчеркнул, что это впервые в истории ООН государства-члены отказали России право представлять их в Международном суде ООН. Зеленский заявил, что это свидетельствует о том, кто разрушает, а не защищает международное право. После начала военной операции в Украине страна обратилась в Международный суд ООН с иском против России, обвиняя ее в неверном толковании международной конвенции о геноциде. Рассмотрение дела началось в сентябре 2023 года, присоединив к иску еще 32 страны.