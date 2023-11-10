Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Революция в военном деле": у ВС РФ серьёзное продвижение на Авдеевском направлении
Mercedes-Benz GLC за 11 млн рублей поступил в продажу в России
Сексолог Энгл рассказала женщинам о способе усиления оргазма
Глава британского правительства: Лондон обучил 30 тыс. украинских военных
Автоэксперт Сажин: каршеринг и беспилотные авто не заменят личную машину
Легкий ужин и белый шум: 10 эффективных советов по улучшению качества сна
Капитан пропавшего Ан-2 найден и находится в тяжёлом состоянии
В США нашли способ сохранить территории за Украиной
Политолог уверен, что Запад не станет отказываться от Зеленского в нынешней ситуации

Зеленский возрадовался "поражению" России в Гааге

2:55
Мир

В состав Международного суда (МС) ООН не переизбрали судью от России Кирилла Геворгяна. Этот факт делает текущий состав судебной инстанции всемирной организации историческим, поскольку впервые с момента создания суда в 1946 году в него не вошел представитель СССР или России, сообщает EADaily.

Зеленский возрадовался "поражению" России в Гааге
Фото: openverse by de:Benutzer:Eborutta is licensed under "UN General Assembly" by de:Benutzer:Eborutta is licensed under CC BY-SA 3.0.

Кирилл Геворгян был членом Международного суда ООН с 2015 года и занимал должность вице-президента с 2021 года. Теперь его место займет представитель Восточной Европы, Богдан Ауреску из Румынии.

На прошлой неделе Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности ООН избрали пять новых судей для работы в Международном суде. Один из судей, Хилари Чарльзуорт из Австралии, была переизбрана, в то время как Кирилл Геворгян не смог получить поддержку для повторного избрания, как сообщила пресс-служба Секретариата ООН.

Новыми членами Международного суда стали Богдан Лучиан Ауреску из Румынии, Сара Халл Кливленд из США, Хуан Мануэль Гомес Робледо Вердуско из Мексики и Дире Тлади из Южной Африки. Секретариат всемирной организации подчеркнул, что новый состав судебной коллегии начнет свою деятельность 6 февраля 2024 года.

Международный суд ООН был создан после Второй мировой войны для разрешения правовых споров между государствами и предоставления консультативных заключений по юридическим вопросам. Суд состоит из 15 судей с сроком полномочий в девять лет, при этом каждые три года избирают пять новых членов. Последовательное избрание не запрещено, но в одном составе не может быть двух судей из одной страны. Кандидатов выбирают на основе их квалификации, а не гражданства, требуя абсолютного большинства голосов в Генеральной Ассамблее (97 голосов) и Совете Безопасности (8 голосов) ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Международного суда ООН, выразив удовлетворение по поводу "освобождения" ООН от влияния России. Он подчеркнул, что это впервые в истории ООН государства-члены отказали России право представлять их в Международном суде ООН. Зеленский заявил, что это свидетельствует о том, кто разрушает, а не защищает международное право. После начала военной операции в Украине страна обратилась в Международный суд ООН с иском против России, обвиняя ее в неверном толковании международной конвенции о геноциде. Рассмотрение дела началось в сентябре 2023 года, присоединив к иску еще 32 страны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Одним манёвром: в "Днь Д" Россия сорвала начало контрнаступления ВСУ

Россия знала о планах Киева и сорвала контрнаступление ВСУ одним манёвром, рассказал украинский штурмовик.

В "Днь Д" Россия сорвала начало контрнаступления ВСУ, рассказал украинский штурмовик
Биохимики назвали группу крови глупых людей
Ученые назвали группу крови самых глупых людей
Названы три продукта, которые снижают половое влечение
Учёные подтвердили подлинность мумий инопланетян из Перу
Запад приступил к реализации плана "Б" по раскачке России Любовь Степушова Баку планирует "прыжок тигра" для окончания истории Армении Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
Джигурда представил всем свою дочь на каблуках
Патриотическая позиция стала причиной потери роли актрисы Олеси Железняк
Зеленский предложил доверить собакам правление планетой
Зеленский предложил доверить собакам правление планетой
Последние материалы
Капитан пропавшего Ан-2 найден и находится в тяжёлом состоянии
В США нашли способ сохранить территории за Украиной
Политолог уверен, что Запад не станет отказываться от Зеленского в нынешней ситуации
В ГД предложили операторам связи закрыть неограниченный доступ к YouTube
Пользователей популярных приложений предупредили о новом виде мошенничества
В Москве заметили труп мужчины в Москве-реке
Саудовские СМИ: между Израилем и ХАМАС есть договорённость об обмене пленными
Брянское село Ломаковка подверглось обстрелу со стороны ВСУ
За попытку взорвать вокзал Минвод мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы
Врач перечислила продукты, которые быстро поднимут настроение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников