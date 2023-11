Your browser does not support the audio element.

В состав Международного суда (МС) ООН не переизбрали судью от России Кирилла Геворгяна. Этот факт делает текущий состав судебной инстанции всемирной организации историческим, поскольку впервые с момента создания суда в 1946 году в него не вошел представитель СССР или России, сообщает EADaily.

Фото: openverse by de:Benutzer:Eborutta is licensed under "UN General Assembly" by de:Benutzer:Eborutta is licensed under CC BY-SA 3.0.