Глава британского правительства: Лондон обучил 30 тыс. украинских военных

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир

По словам главы правительства Великобритании Риши Сунака, Лондон уже обучил порядка 30 тыс. украинских военных на своих учебных базах, пишет киевское издание "Украинская правда".

Фото: observatornews.ro

Премьер-министр Соединённого Королевства в статье для СМИ Украины отметил, что на сегодняшний день курс обучения прошли 30 тыс. военных ВСУ. Речь идёт об артиллерийских расчётах, морских пехотинцах, инженерах, боевых медиках и других.

Сунак добавил, что на текущей неделе в Великобритании "завершила курс обучения последняя группа новобранцев ВСУ". Он подчеркнул, что теперь все они едут обратно в Киев, а далее их распределят по разным военным направлениям.

При этом он заметил, что Великобритания готовила украинских военных по стандартам НАТО ещё до начала СВО на Украине, успев тогда обучить около 22 тыс. военных украинской армии.