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Политолог уверен, что Запад не станет отказываться от Зеленского в нынешней ситуации

1:35
Мир

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологий, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал статью в издании Asia Times, в которой говорится, что мирное соглашение с Россией будет подписывать не Владимир Зеленский.

Политолог уверен, что Запад не станет отказываться от Зеленского в нынешней ситуации
Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Политолог признался, что не видит никаких предпосылок для того, чтобы произошла внезапная смена руководителя Украины в краткосрочной перспективе.

Причина этого, по мнению, эксперта, проста — Запад не стане таким образом дестабилизировать нынешнюю политическую системы Украины.

"На Западе партнёры Киева прекрасно понимают, что в нынешних условиях
подобные действия дестабилизируют политическую систему государства Украины, явно её перенапрягают. И конкретно в нынешней ситуации идти на подобный шаг с точки зрения и здравой логики, и стратегии, мягко выражаясь, сомнительно", — сказал Денисов.

Эксперт считает, что скорее уж смена Зеленского на посту президента Украины могла бы произойти в результате выборов главы государства 2024 года. Однако текущая ситуация в стране не является подходящей для такого рода перемен, заключил Денисов.

Ранее издание Asia Times опубликовало статью, в которой говорится, что совсем скоро союзники Украины постараются заменить Зеленского на кого-то другого, кто сможет провести мирные переговоры с Россией.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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