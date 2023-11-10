В США нашли способ сохранить территории за Украиной

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В случае продолжения конфликта с Россией Украина рискует потерять ещё больше территорий, предупредил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Фото: Украина.ру by Роман Гнатюк

"Харьков, Днепропетровск, Николаев, Одесса станут принадлежать России", — перечислил он в интервью каналу Kim Iversen.

У Киева есть способ избежать утраты земель — о нём Риттер рассказал чуть ранее на YouTube-канале Reporterfy Media.

"Если вы украинский генерал, езжайте в Киев, достаньте пистолет и сделайте что-нибудь с Зеленским. Я не говорю, что нужно убить его. Я имею в виду, что его нужно убрать из офиса президента", — объяснил офицер.

Москва не раз заявляла о готовности к мирному урегулированию конфликта. Чем скорее к этому решению придут в Киеве, тем лучше для них же. "Им пора понять, что им не удастся одержать победу на поле боя", — сказал в пятницу Дмитрий Песков.