Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сексолог Энгл рассказала женщинам о способе усиления оргазма
Mercedes-Benz GLC за 11 млн рублей поступил в продажу в России
Глава британского правительства: Лондон обучил 30 тыс. украинских военных
Автоэксперт Сажин: каршеринг и беспилотные авто не заменят личную машину
Легкий ужин и белый шум: 10 эффективных советов по улучшению качества сна
Капитан пропавшего Ан-2 найден и находится в тяжёлом состоянии
Политолог уверен, что Запад не станет отказываться от Зеленского в нынешней ситуации
Эксперт Дехтярь рассказала, как избежать мошенничества в сезон распродаж
В ГД предложили операторам связи закрыть неограниченный доступ к YouTube

В США нашли способ сохранить территории за Украиной

1:00
Мир

В случае продолжения конфликта с Россией Украина рискует потерять ещё больше территорий, предупредил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

В США нашли способ сохранить территории за Украиной
Фото: Украина.ру by Роман Гнатюк

"Харьков, Днепропетровск, Николаев, Одесса станут принадлежать России", — перечислил он в интервью каналу Kim Iversen.

У Киева есть способ избежать утраты земель — о нём Риттер рассказал чуть ранее на YouTube-канале Reporterfy Media.

"Если вы украинский генерал, езжайте в Киев, достаньте пистолет и сделайте что-нибудь с Зеленским. Я не говорю, что нужно убить его. Я имею в виду, что его нужно убрать из офиса президента", — объяснил офицер.

Москва не раз заявляла о готовности к мирному урегулированию конфликта. Чем скорее к этому решению придут в Киеве, тем лучше для них же. "Им пора понять, что им не удастся одержать победу на поле боя", — сказал в пятницу Дмитрий Песков.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Одним манёвром: в "Днь Д" Россия сорвала начало контрнаступления ВСУ

Россия знала о планах Киева и сорвала контрнаступление ВСУ одним манёвром, рассказал украинский штурмовик.

В "Днь Д" Россия сорвала начало контрнаступления ВСУ, рассказал украинский штурмовик
Биохимики назвали группу крови глупых людей
Ученые назвали группу крови самых глупых людей
Названы три продукта, которые снижают половое влечение
Учёные подтвердили подлинность мумий инопланетян из Перу
Запад приступил к реализации плана "Б" по раскачке России Любовь Степушова Баку планирует "прыжок тигра" для окончания истории Армении Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
Джигурда представил всем свою дочь на каблуках
Патриотическая позиция стала причиной потери роли актрисы Олеси Железняк
Зеленский предложил доверить собакам правление планетой
Зеленский предложил доверить собакам правление планетой
Последние материалы
Капитан пропавшего Ан-2 найден и находится в тяжёлом состоянии
В США нашли способ сохранить территории за Украиной
Политолог уверен, что Запад не станет отказываться от Зеленского в нынешней ситуации
В ГД предложили операторам связи закрыть неограниченный доступ к YouTube
Пользователей популярных приложений предупредили о новом виде мошенничества
В Москве заметили труп мужчины в Москве-реке
Саудовские СМИ: между Израилем и ХАМАС есть договорённость об обмене пленными
Брянское село Ломаковка подверглось обстрелу со стороны ВСУ
За попытку взорвать вокзал Минвод мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы
Врач перечислила продукты, которые быстро поднимут настроение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников